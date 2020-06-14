سنغافورة تتعهد بالبقاء مرتبطة بالعالم في خضم جائحة كورونا

سنغافورة - (د ب أ)

تعهدت سنغافورة بالتزامها بالعولمة، على الرغم من أن جائحة فيروس كورونا، تثير زيادة في السياسات الحمائية للتجارة حول العالم.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قال وزير التجارة والصناعة تشان شون سينج في كلمة متلفزة للأمة اليوم الأحد إنه "بالنسبة للكثير من الدول، يسرع كوفيد-19 بوتيرة التراجع عن العولمة، وإقامة المزيد من الحواجز الحمائية.. يجب مقاومة هذه الضغوط".

وقال تشان إن "عالم أقل اتصالا ببعضه يعني عالما أكثر فقرا وفرصا أقل للجميع. ووجود سنغافورة أقل اتصالا بالعالم ، يعني وظائف أقل بإمكانيات أضعف لنا".

ويعتمد اقتصاد سنغافورة بشكل مكثف على التجارة، وأكد تشان من جديد على جهود الحكومة لتشجيع التعاون العالمي، خصوصا خلال الأزمة. وقال للغرف التجارة الخارجية الشهر الماضي إن البلاد ستعمل بجد للحفاظ على سمعتها كمركز للأعمال والاستثمار.