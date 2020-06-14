ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في إسبانيا إلى 243 ألفا و928 حالة

مدريد - (د ب أ)

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، في إسبانيا إلى 243 ألفا و928 شخصا.

جاء ذلك بعد أن تم تسجيل 48 حالة إصابة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد عن وزارة الصحة.

واستقرت حصيلة الوفيات الإجمالية عند 27 ألفا و136 دون تغيير.

وكانت البلاد قد سجلت 26 حالة وفاة خلال الأيام السبعة الماضية.