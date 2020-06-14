أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

العراق يسجل 58 حالة وفاة و1259 إصابة جديدة بكورونا

05:37 م الأحد 14 يونيو 2020
العراق يسجل 58 حالة وفاة و1259 إصابة جديدة بكورونا

العراق يسجل 58 حالة وفاة و1259 إصابة

بغداد - (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأحد، تسجيل 1259 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 20209 حالة في جميع أنحاء البلاد، فضلا عن تسجيل 58 حالة وفاة.

وبحسب الإحصائية، فقد بلغ مجموع الوفيات في العراق 607 حالة بعد تسجيل 58 حالة وفاة اليوم الأحد ، في حين وصل إجمالي حالات الشفاء 8121 بعد تسجيل 606 حالة شفاء اليوم ايضا.

العراق فيروس كورونا

الخبر التالى:

حصيلة كورونا في العالم تتخطى ٧.٨١ مليون إصابة و٤٣٠٥٤٢ وفاة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 42980

    عدد المصابين

  • 11529

    عدد المتعافين

  • 1484

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 7817195

    عدد المصابين

  • 4011073

    عدد المتعافين

  • 430397

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:أسعار الدولار تتراجع أمام الجنيه في بنكين بنهاية تعاملات الأحد