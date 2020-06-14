العراق يسجل 58 حالة وفاة و1259 إصابة جديدة بكورونا

بغداد - (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأحد، تسجيل 1259 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 20209 حالة في جميع أنحاء البلاد، فضلا عن تسجيل 58 حالة وفاة.

وبحسب الإحصائية، فقد بلغ مجموع الوفيات في العراق 607 حالة بعد تسجيل 58 حالة وفاة اليوم الأحد ، في حين وصل إجمالي حالات الشفاء 8121 بعد تسجيل 606 حالة شفاء اليوم ايضا.