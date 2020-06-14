ولاية ألمانية تتوقع استئناف عمليات ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين

برلين - (د ب أ)

توقع يوأخيم هيرمان، وزير داخلية ولاية بافاريا الألمانية، استئناف عمليات ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين في النصف الثاني من العام الحالي في ظل تراجع أعداد الإصابات بكورونا.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال الوزير المنتمي إلى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، اليوم الأحد:" لدينا شروط إطارية جديدة بسبب أزمة كورونا، وقد تم تعليق الرحلات فعليا في الوقت الراهن، لأن أوطان الأشخاص المُرَحَّلين لم تقبل بعمليات الإعادة بسبب خطر العدوى".

وأضاف هيرمان أنه يتوقع أن الظروف سَتُخَفَّف في النصف الثاني من العام الحالي "فحركة النقل الجوي ستتكثف بوجه عام مرة أخرى".

وسيعقد وزراء داخلية الولايات الألمانية ووزير الداخلية الاتحادي مؤتمرا في مدينة إرفورت من يوم الأربعاء وحتى يوم الجمعة المقبلين.

وأعرب هيرمان عن اعتقاده بوجوب معاودة الترحيلات إلى سورية أيضا.

في الوقت نفسه، قال هيرمان إن من غير الممكن تجنب تمديد وقف الترحيل خلال مؤتمر وزراء الداخلية المقبل، وأكد " نرى أنه يجب إتاحة الترحيل إلى سورية مرة أخرى ولاسيما بالنسبة للمجرمين، لكن مستقبلا يجب علينا تطبيق طريقة للتمييز تتيح ترحيل السوري الذي يرتكب جريمة والسوري الذي يعترف بأنه من أنصار نظام الرئيس بشار الأسد".