إسرائيل تبدأ في بناء مستوطنة "ترامب" الجديدة بمرتفعات الجولان

تل أبيب - (د ب أ)

بدأت إسرائيل، اليوم الأحد، في بناء مستوطنة جديدة على مرتفعات الجولان السورية التى تسيطر عليها إسرائيل والتي أطلقت عليها اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في بداية الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية "سنبدأ اليوم في الخطوات العملية لبناء "رامات ترامب" في مرتفعات الجولان".

يذكر أن "رامات ترامب" بالعبرية تعني مرتفعات ترامب.

وأفادت صحيفة جيروزاليم بوست، بأن الحكومة تعتزم الموافقة على الميزانية المبدئية بقيمة 8 ملايين شيكل إسرائيلي (3ر2 مليون دولار) لإقامة المستوطنة.

ومن المنتظر أن يعيش في هذه المستوطنة 120 عائلة إسرائيلية.

وقبل عام، وافقت حكومة نتنياهو آنذاك على قرار بتسمية مستوطنة جديدة في مرتفعات الجولان السورية التي تسيطر عليها إسرائيل باسم الرئيس دونالد ترامب الذي أعلن في مارس 2019 سيادة إسرائيل على المرتفعات الاستراتيجية التي تطل على بحيرة طبرية بشمال إسرائيل.

واستولت إسرائيل على مرتفعات الجولات السورية في حرب عام 1967 وضمتها إليها في عام 1981، في خطوة لا يعترف بها المجتمع الدولي.