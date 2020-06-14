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قطر تسجل 3 وفيات و1186 إصابة جديدة بفيروس كورونا

04:01 م الأحد 14 يونيو 2020
قطر تسجل 3 وفيات و1186 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فيروس كورونا في قطر

الدوحة- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم الاحد تسجيل ثلاث وفيات جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 73 وفاة.

وقالت الوزارة ، في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم، إنه تم تسجيل 1186 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى 79602حالة.

كما أشارت إلى تسجيل 1646 حالة شفاء من الفيروس ليصل إجمالي المتعافين إلى 56898 حالة.

ولفت البيان إلى فحص 3884 شخصا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع مجموع من تم فحصهم منذ ظهور الفيروس إلى 290,714.

وشددت وزارة الصحة العامة على ضرورة عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى مع التأكيد على أهمية الالتزام بكافة الإجراءات والتدابير الوقائية، ومنها المحافظة على التباعد الاجتماعي والمسافة الآمنة من الآخرين.

قطر فيروس كورونا وزارة الصحة القطرية

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