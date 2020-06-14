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إلغاء زيارة وفد روسي رفيع المستوى لتركيا لبحث الأزمة الليبية

03:55 م الأحد 14 يونيو 2020
إلغاء زيارة وفد روسي رفيع المستوى لتركيا لبحث الأزمة الليبية

وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو

اسطنبول- (د ب ا):

أُلغيت زيارة وزيري الدفاع والخارجية الروسيين لتركيا اليوم الأحد.

واتفق وزير الخارجية التركي تشاويش مولود أوغلو ونظيره الروسي سيرجي لافروف خلال مكالمة هاتفية على تحديد موعد جديد للزيارة.

وقالت أنقرة إن نائبي الوزيرين يعتزمان التواصل خلال الأيام المقبلة.

وكان الوزيران يعتزمان السعي للتوصل لحل للصراع في ليبيا، بحسب ما ذكرته وزارة الخارجية الروسية.

وأضافت الوزارة أن الخبراء العسكريين يعملون على وضع خطة لوقف إطلاق النار، والدفع لإجراء مفاوضات بين الأطراف المتنازعه في البلاد.

وأضافت أنقرة أنه كان من المقرر أن يحضر اجتماع اليوم وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف.

تشاويش مولود اسطنبول تركيا

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