السعودية وبنجلاديش يبحثان جهود مكافحة كورونا
الرياض- (أ ش أ):
بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، خلال اتصال هاتفي اليوم الأحد، مع وزير خارجية جمهورية بنجلاديش الدكتور ايه كي عبدالمؤمن، جهود البلدين في مواجهة تداعيات فيروس "كورونا" المستجد.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنه جرى أيضا، خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية وآفاق التعاون بين البلدين، فضلا عن مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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