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السعودية وبنجلاديش يبحثان جهود مكافحة كورونا

03:52 م الأحد 14 يونيو 2020
السعودية وبنجلاديش يبحثان جهود مكافحة كورونا

الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله

الرياض- (أ ش أ):
بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، خلال اتصال هاتفي اليوم الأحد، مع وزير خارجية جمهورية بنجلاديش الدكتور ايه كي عبدالمؤمن، جهود البلدين في مواجهة تداعيات فيروس "كورونا" المستجد.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنه جرى أيضا، خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية وآفاق التعاون بين البلدين، فضلا عن مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

فيصل بن فرحان بن عبدالله السعودية الرياض فيروس كورونا

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