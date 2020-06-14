بينهم مصر و"بؤرة تفشي الوباء".. أكثر 100 دولة أمانًا من كورونا

كتبت- رنا أسامة:

حلّت مصر في المرتبة الثامنة عربيًا والـ86 عالميًا من بين 100 دولة في العالم أمانًا من جائحة فيروس كورونا المُستجد، وفق دراسة شاملة أعدّتها مجموعة Deep Knowledge Group العالمية، التي تضم شركات ومنظمات غير ربحية مملوكة لشركة استثمار تأسست عام 2014 في هونج كونج.

وقسّمت المجموعة 200 دولة إلى 4 مستويات من الأكثر أمانًا إلى الأقل، ضم المستوى الأول 20 دولة، والثاني 20، والثالث 60، فيما شمل المستوى الرابع 100، استنادًا إلى معايير شملت الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والصحي.

وصنّفت الدراسة الدول اعتمادًا على ما يُعرف بـ"نقاط التراكمية"، والذي يستند إلى كفاءة الحجر الصحي، وكفاءة الحكومة في إدارة مخاطر الوباء، ورصد الحالات والكشف عنها، وجاهزية الرعاية الصحية ضد كورونا، والمرونة في مواجهته، والتأهب لحالات الطوارئ، حسبما ذكرت مجلة "فوربس" الأمريكية.

ووفق الدراسة، فإن المناطق الأكثر عرضة للخطر في الوقت الراهن هي أفريقيا، وجنوب الصحراء، وأمريكا الجنوبية، وكذلك بعض دول الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادي. وصنّفت جنوب السودان بأنها "أخطر دولة".

عالميًا، تصدّرت سويسرا القائمة، تلتها ألمانيا في المركز الثاني، وذلك بسبب "مرونة اقتصاديهما، والطرق الحذرة التي يحاولان من خلالها تخفيف عمليات الإغلاق والتجميد الاقتصادي، وهي طرق مبنية على الواقع والعلم، دون التضحية بالصحة والسلامة العامة"، بحسب الدراسة.

واحتلت الصين، بؤرة تفشي الوباء الذي انطلق منها إلى العالم منذ أواخر ديسمبر الفائت، المركز السابع، فيما كان المركز الـ100 من نصيب جزر الباهاما.

فيما حلّت الولايات المتحدة، أكثر الدول تضررًا من الوباء، في المرتبة الـ58، خلف رومانيا، ومتقدمة بمرتبتين على روسيا، بحسب الدراسة. وجاءت بريطانيا في المرتبة الـ68.

عربيًا، حلّت الإمارات في المرتبة الأولى (المركز 11 عالميًا)، وتلتها السعودية في المركز الثاني عربيًا (17 عالميًا)، ثم الكويت ثالثًا (21 عالميًا)، ثم البحرين رابعًا (23 عالميًا)، فقطر خامسًا (26 عالميًا).

فيما حلّت عُمان في المركز السادس عربيًا (33 عالميًا)، ثم لبنان سابعًا (77 عالميًا)، ومصر ثامنًا (86 عالميًا)، وجاءت تونس تاسعًا (87 عالميًا)، وعاشرًا الأردن (89 عالميًا).