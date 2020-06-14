انفجار بمصنع "هوندا" للسيارات في اليابان وإصابة شخصين
طوكيو- (أ ش أ):
أعلنت الشرطة اليابانية اليوم الأحد، أن انفجارا وقع في مقر مصنع تابع لشركة تصنيع سيارات "هوندا موتورز" في محافظة "مي" وسط اليابان، مما أدى إلى إصابة عاملين اثنين.
ووقع الانفجار في حوالي الساعة 09:15 صباحا بالتوقيت المحلي لطوكيو (00:15 بتوقيت جرينتش)، حسبما أفادت وكالة أنباء كيودو اليابانية، بالقرب من لوحة توزيع الطاقة الكهربائية في مصنع سوزوكا هوندا.
وقالت وسائل الإعلام اليابانية إن المصابين كانوا يشغلون لوحة التوزيع لمعرفة ما إذا كان هناك تدفق للتيار. وتم نقلهم إلى احدى المستشفيات القريبة مصابين بحروق في الجزء العلوي من الجسم والوجه.
وبحسب كيودو، فإن أسباب الحادث قيد التحقيق في الوقت الراهن من قبل الشرطة المحلية.
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