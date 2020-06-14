فلسطين: حاخامان متطرفان يقودان اقتحاما جديدا للأقصى

عناصر من الشرطة الإسرائيلية أمام المسجد الأقصى في

رام الله- (أ ش أ):

قاد حاخامان متطرفان، اليوم الأحد، اقتحاما جديدا للمستوطنين للمسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، برفقة حراسات معززة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن الاقتحامات جرت وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث انتشرت منذ ساعات الصباح الباكر قوات كبيرة تابعة لشرطة الاحتلال في باحات الأقصى وعند أبوابه؛ لتأمين اقتحامات المستوطنين.