أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

المغرب يسجل 42 إصابة جديدة بكورونا..وارتفاع الحالات إلى 8734

12:39 م الأحد 14 يونيو 2020
المغرب يسجل 42 إصابة جديدة بكورونا..وارتفاع الحالات إلى 8734

وزارة الصحة المغربية

الرباط- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة المغربية، الأحد، تسجيل 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 8734 حالة.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي على موقعها الالكتروني، إنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة اليوم ليستقر إجمالي الوفيات عند 212 حالة .

كما لفتت إلى شفاء 29 مصابا ، وبذلك يرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 7725، موضحة أن الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية بلغت 398260 حالة .

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

وزارة الصحة المغربية فيروس كورونا المغرب

الخبر التالى:

107 في 24 ساعة.. أعلى حصيلة وفيات بكورونا في إيران منذ شهرين

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 42980

    عدد المصابين

  • 11529

    عدد المتعافين

  • 1484

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 7817195

    عدد المصابين

  • 4011073

    عدد المتعافين

  • 430397

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل: ماهو مصير الدوريات العربية في موسم كورونا؟