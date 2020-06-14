الكويت: 7 حالات وفاة و454 إصابة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية

الكويت- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأحد تسجيل 7 حالات وفاة، و454 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 296 حالة، وإجمالي عدد المصابين إلى 35 ألفا و920 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند - في مؤتمر صحفي- إن جميع الحالات الجديدة المصابة، ثبت إصابتها بفيروس (كوفيد 19) جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، بالإضافة إلى الحالات التي قيد البحث عن أسباب العدوى؛ حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأوضح أنه من بين الحالات التي رصدت 193حالة لمواطنين كويتيين، و68 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية، و41 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية، و35 حالة لمقيمين من الجنسية البنجلاديشية، فيما رصدت باقي الحالات من عدد من الجنسيات الأخرى.

وأضاف أنه فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، فقد بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة 171 حالة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه تم اجراء 2324 مسحة مخبرية ليتجاوز إجمالي المسحات أكثر من 334 ألف مسحة.

وجدد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدعوة للمواطنين والمقيمين الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، التي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيا بالمداومة على الأخذ بكافة وسائل وطرق الوقاية من المرض، ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.