الصحة العمانية : تسجيل 1404 إصابات جديدة بكورونا

مسقط- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الأحد تسجيل 1404 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها 400 لعمانيين و 1004 لوافدين ليصبح الاجمالي 23481 و 104 وفيات وتماثل 8454 حالة للشفاء.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية - أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية 3596 .