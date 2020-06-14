الصحة العمانية : تسجيل 1404 إصابات جديدة بكورونا
12:15 م الأحد 14 يونيو 2020
مسقط- (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الأحد تسجيل 1404 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها 400 لعمانيين و 1004 لوافدين ليصبح الاجمالي 23481 و 104 وفيات وتماثل 8454 حالة للشفاء.
وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية - أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية 3596 .
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