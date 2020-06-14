ارتفاع أعداد المتعافين من كورونا في النمسا إلى 16 ألفا و59 حالة

فيينا- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة النمساوية ، ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 16 ألفا و 59 حالة ، من اجمالي عدد الإصابات البالغ عددها 17 ألفا و 109 حالات.

وأفاد بيان للوزارة اليوم الأحد بأنه تم تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العاصمة (فيينا ) وتسجيل إصابتين خارج العاصمة، بينما لم يتم تسجيل إصابات جديدة في سبع ولايات نمساوية أخرى .

وأشار البيان إلى أن إجمالي عدد الحالات المصابة في العاصمة بلغ 3565 حالة ، فيما بلغ عدد الوفيات 177 حالة ، وشفاء 3136 حالة، ويتواجد حاليا نحو 69 شخصا يخضعون للعلاج في المستشفيات ، من بينهم 12 حالة تعالج في وحدات العناية المركزة.