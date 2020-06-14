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بعد 105 أيام.. كورونا في هولندا: 48 ألفا و847 إصابة و6076 وفاة

11:37 ص الأحد 14 يونيو 2020
بعد 105 أيام.. كورونا في هولندا: 48 ألفا و847 إصابة و6076 وفاة

كورونا في هولندا

أمستردام - (د ب أ):

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في هولندا إلى 48,847 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الأحد بتوقيت أمستردام (05:30 بتوقيت جرينتش)، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز.

وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في هولندا جراء الفيروس بلغت 6076 حالة. وتعافى 181 شخصا من المصابين حتى الآن .

ومر نحو 15 أسبوعا منذ الإعلان عن أول حالة إصابة في هولندا.

هولندا فيروس كورونا كوفيد 19

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