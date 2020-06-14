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مستشار بالبيت الأبيض: ترامب يدرس حزمة إغاثية جديدة بتريليوني دولار

11:18 ص الأحد 14 يونيو 2020
مستشار بالبيت الأبيض: ترامب يدرس حزمة إغاثية جديدة بتريليوني دولار

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

واشنطن- (أ ش أ):

أفاد المستشار التجاري للبيت الأبيض بيتر نافارو، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس حزمة إغاثية جديدة بمبلغ لا يقل عن تريليوني دولار.

وقال نافارو، في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية "إن الرئيس مهتم جدا في أمر لا يقل عن تريليوني دولار"، معربا عن تطلعات البيت الأبيض لرؤية تخفيض كبير في الضرائب على الرواتب، والتركيز على إعادة جلب وظائف في مجال الصناعة مرة أخرى إلى الولايات المتحدة، وذلك ضمن أي قانون إغاثي يتم سنه في الكونغرس.

يذكر أن ترامب قد وقع في بداية مارس الماضي، على قانون يضم ثلاثة مشروعات إغاثية أقرها الكونجرس بمبلغ ثلاثة تريليونات دولار من الأموال الفيدرالية للتخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية التي تسببت فيها جائحة كورونا.

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