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19 قتيلًا وانهيار منازل ومصانع في انفجار بالصين (صور وفيديوهات)

10:01 ص الأحد 14 يونيو 2020
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وكالات:

لقي ما لا يقل عن 19 شخصًا حتفهم وأصيب أكثر من 200 آخرين بجروح، في انفجار صهريج نفط على طريق سريع في الصين، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية، أمس السبت.

وبدأ الحادث المأساوي باصطدام شاحنة نفط بسيارات أخرى واشتعال النيران فيها، وبعد ثوان وقع الانفجار وتصاعدت سحب دخان أسود في الجو، فيما أتت ألسنة النار على العديد من السيارات، وفق ما ذكرت الحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي

وأظهرت تسجيلات للحادث الذي وقع قرب مدينة وينلينج في مقاطعة جيجيانج (شرق الصين) ونشرتها وسائل إعلام رسمية، كرة نار ضخمة تتصاعد في الهواء فيما علا صراخ الناس.

وفي أحد المقاطع المصورة، شوهدت قطعة حطام كبيرة تتطاير في الجو قبل أن تتحطم على مبانٍ مجاورة.

وظهر في فيديو آخر بقايا الصهريج وعدد من إطارات الشاحنة ترتطم بمبنى أصبح ركاما.

وحتى مساء أمس السبت، كان المسعفون يحاولون إنقاذ العالقين. وأغلقت العديد من الطرق السريعة، بحسب بيانات للشرطة المحلية.

وحوادث الطرق الدامية شائعة في الصين حيث قوانين المرور غالبا ما يتم تجاهلها أو عدم تطبيقها.

وتقول السلطات إن 58 ألفًا لقوا حتفهم في حوادث طرق في أنحاء البلاد عام 2015 فقط. وتسببت مخالفات المرور بنحو 90 بالمائة من الحوادث التي أدت إلى وفيات وإصابات ذلك العام.

والعام الماضي، قتل 36 شخصا على الأقل وأُصيب 36 آخرون في شرق الصين في اصطدام حافلة ركاب بشاحنة.

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