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ارتفاع عدد الإصابات المسجلة في سوريا بفيروس كورونا إلى 177

09:15 ص الأحد 14 يونيو 2020
ارتفاع عدد الإصابات المسجلة في سوريا بفيروس كورونا إلى 177

وزارة الصحة السورية

دمشق - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة السورية اليوم الأحد تسجيل 7 إصابات بفيروس كورونا لأشخاص مخالطين في بلدة رأس المعرة بريف دمشق مايرفع عدد الإصابات المسجلة في سوريا إلى177.

وأشارت الوزارة إلى شفاء 3 حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سوريا مايرفع عدد حالات الشفاء إلى 74.

وكانت الوزارة أخضعت بلدة رأس المعرة للحجر الصحي في السابع من الشهر الجاري بعد تسجيل 16 إصابة بالفيروس فيها نتيجة مخالطة سائق شاحنة مصاب يعمل على خط سورية الأردن وذلك منعا لانتشار الفيروس وحفاظا على الصحة العامة وسلامة المواطنين، حسب وكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم.

وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سوريا في الثاني والعشرين من مارس الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.

وزارة الصحة السورية فيروس كورونا سوريا

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