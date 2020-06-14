50 وفاة جديدة بفيروس كورونا في موسكو خلال الـ 24 ساعة الماضية

موسكو - (أ ش أ):

أعلن مركز موسكو للعمليات الخاصة بمكافحة فيروس "كورونا" المستجد في العاصمة الروسية وفاة 50 مصابا بالفيروس في المدينة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر المركز - في بيان - أنه تم تسجيل 50 وفاة جديدة بفيروس كورونا في موسكو خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع الحصيلة العامة للمتوفين في العاصمة حتى الآن إلى 3281 شخصا.

وأشار إلى ارتفاع أعداد الوفيات اليومي بالفيروس في موسكو، حيث سُجلت في المدينة في 8 يونيو 59 حالة، وفي 9 يونيو 56، وفي 10 يونيو 53، وفي 11 يونيو 49، وفي 12 يونيو 44.

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا المستجد في روسيا، حيث سُجلت في المدينة حتى الآن 204 آلاف و428 إصابة مؤكدة، بينها 119 ألفا و558 حالة شفاء، وسط تراجع مستمر لعدد المرضى الجدد وزيادة في أعداد المتعافين.

يُذكر أن عدد الإصابات المؤكدة في عموم روسيا بلغ حتى أمس السبت 520 ألفا و129 حالة، بينها 6829 وفاة و274 ألفا و641 حالة شفاء.