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ترامب في كلمة بأكاديمية عسكرية: نضع نهاية لعصر الحروب التي لا تنتهي

12:02 ص الأحد 14 يونيو 2020
ترامب في كلمة بأكاديمية عسكرية: نضع نهاية لعصر الحروب التي لا تنتهي

دونالد ترامب

واشنطن - (د ب أ)

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على الدور الثابت للجيش، وذلك خلال كلمته اليوم السبت، في أكاديمية "ويست بوينت" العسكرية، حيث يسعى لإظهار نفسه على أنه حامي للقانون والنظام أثناء فترة تشهد احتجاجات واسعة النطاق ضد العنصرية.

وقال ترامب لمجموعة من الطلاب الخريجين إن "انضموا سويا فى مهمة مشتركة، حماية بلادنا والدفاع عن شعبنا ومواصلة تقاليد الحرية والمساواة والحرية العامة التي يبذل من أجلها الكثيرون أرواحهم" مضيفا أن مهمتهم ستكون الدفاع عن المصالح الحيوية لأمريكا وليس خوض قتال في حروب لا تنتهي في أراض بعيدة.

تأتي كلمة ترامب وسط توترات بين البيت الأبيض وشخصيات رفيعة المستوى فى مجال الدفاع حول دور القوات المسلحة على الأراضي الأمريكية.

وكان ترامب قد هدد بإرسال قوات أمريكية لاحتواء المظاهرات التي انطلقت بسبب وفاة جورج فلويد، وهو رجل أعزل من أصول أفريقية، أثناء عملية للشرطة في مينيسوتا.

دونالد ترامب العنصرية الولايات المتحدة واشنطن ترامب

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