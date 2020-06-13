تكليف السودان بإعداد مسودة وثيقة توافقية جديدة حول سد النهضة

وكالات:

أعلنت وزارة الري السودانية، أنه تم تكليف الخرطوم بإعداد مسودة وثيقة توافقية جديدة بشأن سد النهضة الإثيوبي.

وذكر إعلام سوداني، أنه اجتماع السودان واثيوبيا ومصر بشأن سد النهضة مساء اليوم توصل إلى تكليف الخرطوم بإعداد مسودة وثيقة توافقية جديدة بناء على ملاحظات البلدان الثلاثة خلال اجتماع اليوم، على أن تعود الاطراف الثلاثة للتفاوض بعد ظهر الاثنين المقبل لمناقشة المسودة و تقييم مسار التفاوض وبالتالي الخطوات اللاحقة.

وأصدرت وزارة الري السودانية، بيانا صحفيا في ختام الاجتماع، جاء فيه أن نقاشات اجتماع اليوم تركزت على الجوانب الفنية لملء وتشغيل سد النهضة في ظروف مواسم الأمطار العادية وموسم جفاف واحد ومواسم الجفاف المتعاقبة الطويلة، وكذلك طرق التشغيل الدائم.

وأوضح أن هذه النقاشات تهدف للتوصل لاتفاق متكامل يغطى كمية المياه التي سيتم تصريفها من بحيرة سد النهضة خلال كل السيناريوهات، وتوافقت وجهات نظر الدول الثلاثة على معظم القضايا الفنية عدا بعض التفاصيل المحدودة.

وتابع البيان: كما جري نقاش مستفيض ومحتدم حول الجوانب القانونية للاتفاق الذي تعمل الدول الثلاثة علي التوصل اليه.

هذا وعُقد اليوم السبت الاجتماع الرابع لوزراء الري في مصر والسودان وأثيوبيا بشأن سد النهضة الأثيوبي.

وعكست المشاورات التي جرت بين الدول الثلاث أن هناك العديد من القضايا الرئيسية لا تزال محل رفض من الجانب الأثيوبي، وفي مقدمتها اعتراض أثيوبيا على البنود التي تضفي الصبغة الإلزامية قانوناً على الإتفاق، أو وضع آلية قانونية لفض النزاعات التي قد تنشب بين الدول الثلاث، بالإضافة إلى رفضها التام للتعاطي مع النقاط الفنية المثارة من الجانب المصري بشأن إجراءات مواجهة الجفاف والجفاف الممتد وسنوات الشح المائي.

هذا، وقد أكدت مصر ضرورة تضمين الاتفاق هذه العناصر باعتبارها عناصر أساسية في أي اتفاق يتعلق بقضية وجود تمس حياة أكثر من مائة وخمسون مليون نسمة هم قوام الشعبين المصري والسوداني.

وقد تم الاتفاق على عقد اجتماع يوم الاثنين الموافق 15 يونيو الجاري سيتم خلاله تقييم مسار المفاوضات.