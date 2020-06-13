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حصيلة كورونا في العالم تتخطى حاجز ٧.٧ مليون إصابة وأكثر من ٤٢٧ ألف وفاة

11:11 م السبت 13 يونيو 2020
حصيلة كورونا في العالم تتخطى حاجز ٧.٧ مليون إصابة وأكثر من ٤٢٧ ألف وفاة

فيروس كورونا

واشنطن - (د ب أ)

ارتفع العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩) في العالم إلى سبعة ملايين و714 ألفا و237 شخصا، حتى مساء اليوم السبت، حسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

كما أسفر مرض (كوفيد - 19) الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، عن 427 ألفا و578 وفاة في العالم، حسب البيانات نفسها.

فيروس كورونا جامعة جونز هوبكنز الأمريكية كوفيد 19

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