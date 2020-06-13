وزير خارجية إيران: ترامب أمامه فرصة جيدة للفوز في الانتخابات الأمريكية

وكالات

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم السبت، إنه ما زال أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرصة جيدة لإعادة انتخابه بفضل قاعدة دعمه القوية، على الرغم من تراجع التأييد له في الأشهر الأخيرة، حسبكا ذكرت رويترز.

وأضاف ظريف في مقابلة "أكبر خطأ في العلوم الإنسانية هو التنبؤ، خاصة في الظروف غير المستقرة والخطيرة. لكن اسمحوا لي أن أتوقع أن فرص إعادة انتخاب السيد ترامب لا تزال أكثر من 50٪".

وتابع قائلا "بالطبع فرصته تراجعت بشكل خطير مقارنة بما كان عليه الحال قبل ما بين أربعة وخمسة أشهر ".

وقال ظريف في المقابلة المباشرة على موقع إنستجرام مع الصحفي الإيراني فريد مدرسي والتي تمثل أول مقابلة من نوعها مع مسؤول كبير في الجمهورية الإسلامية، "لكن السيد ترامب لديه قاعدة تتراوح بين 30و35٪ لم تتحرك، وبما أن هذه القاعدة لم تتحرك، فلا تزال هناك فرصة لإعادة انتخابه".

واتخذت العلاقات بين إيران والولايات المتحدة منعطفا نحو الأسوأ منذ أن سحب ترامب العام الماضي واشنطن من الاتفاق النووي وأعاد فرض عقوبات أصابت اقتصاد طهران بالشلل.

وردت إيران بتقليص التزاماتها بموجب هذا الاتفاق تدريجيا.

وقال ترامب هذا الشهر إن الزعماء الإيرانيين سيكونون مخطئين إذا توقعوا هزيمته في انتخابات نوفمبر تشرين الثاني.

وأظهرت نتائج استطلاعات الرأي في الآونة الأخيرة تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن على حساب ترامب.

وقال ترامب على تويتر، موجها حديثه إلى إيران، "لا تنتظروا الانتخابات الأمريكية لإبرام صفقة كبرى، سأفوز فيها وستبرمون صفقة أفضل الآن!".

وردت وزارة الخارجية الإيرانية بأن إيران لن تبني سياساتها على شؤون داخلية للولايات المتحدة مثل الانتخابات.

وقال ظريف خلال المقابلة إن ترامب نفسه توصل على الأرجح إلى نتيجة مفادها أن سياسات "الضغوط القصوى" ضد إيران قد باءت بالفشل.

وأضاف "لا أعتقد أن ترامب لا يزال يعتقد بصحة الحديث عن أن الجمهورية الإسلامية على وشك الانهيار، لكنه يواصل تكرار أخطائه. يبدو أنهم (المسؤولون الأمريكيون) يعرفون أنهم ارتكبوا أخطاء لكنهم لا يعرفون كيفية تصحيحها".