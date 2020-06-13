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التحالف العربي في اليمن يعترض ويدمر صاروخا باليستيا استهدف نجران

11:06 م السبت 13 يونيو 2020
التحالف العربي في اليمن يعترض ويدمر صاروخا باليستيا استهدف نجران

طائرات التحالف العربي

وكالات

قال التحالف بقيادة السعودية يوم السبت، إنه اعترض ودمر صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون في اليمن باتجاه مدينة نجران الحدودية في المملكة، حسبما أفادت رويترز.

وأضاف التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" أن الحوثيين المتحالفين مع إيران أطلقوا الصاروخ "من محافظة صعدة باتجاه مدينة نجران وقد نتج عن ذلك إصابة بعض المدنيين بإصابات طفيفة نتيجة سقوط شظايا الصاروخ الباليستي".

وتدخل التحالف الذي تقوده السعودية، ويحظى بدعم غربي، في الحرب باليمن في مارس 2015 لمحاولة إعادة السلطة للحكومة المعترف بها دوليا بعد أن أجبرها الحوثيون على الخروج من العاصمة صنعاء في أواخر 2014.

ووصلت المواجهات العسكرية لطريق مسدود منذ سنوات كما تعثرت جهود لإحلال السلام برعاية الأمم المتحدة منذ أواخر 2018.

التحالف العربي السعودية الحوثيون اليمن

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