الجزائر تدخل المرحلة الثانية من إجراءات تخفيف الإغلاق

الجزائر - (د ب أ)

أعلنت رئاسة الوزراء الجزائرية اليوم السبت، الدخول في المرحلة الثانية من إجراءات تخفيف الحجر الصحي، وذلك مع بدء رفع الحجر الكلي عن 19 ولاية من أصل 48، في حين تم تعديل توقيت الحجر الصحي في 29 ولاية ليبدأ من الساعة الثامنة مساءً حتى الخامسة صباحا.

وقد اتفق الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون خلال لقائه اليوم أعضاء اللجنة العلمية الخاصة بمتابعة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد في البلاد، على تأجيل البحث في إمكانية فتح المجال الجوي والحدود البرية والبحرية إلى مطلع الشهر القادم.

وخلص اجتماع اللجنة الخاصة بمتابعة تفشي جاىحة كورونا في الجزائر، إلى رفع إجراءات العطلة الاستثنائية (50 بالمئة) في القطاع الاقتصادي العام والخاص، إلى جانب عودة النشاط لصالونات الحلاقة الخاصة بالسيدات، ومحلات الملابس والأحذية، ومدارس تعليم السياقة، ووكالات تأجير السيارات في كل الولايات، فضلا عن استئناف النقل الحضري عن طريق الحافلات والترام، وعودة نشاط المطاعم.

واعتمدت السلطات الجزائرية في علاج المصابين بالفيروس على بروتوكول علاجي يرتكز على دواء الكلوروكين، برغم التحذيرات الأخيرة لمنظمة الصحة العالمية التي طالبت باستبعاده من علاج المصابين بكورونا.