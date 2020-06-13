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السودان: تسجيل 128 إصابة جديدة بكورونا و14 حالة وفاة

10:57 م السبت 13 يونيو 2020
السودان: تسجيل 128 إصابة جديدة بكورونا و14 حالة وفاة

تسجيل 128 إصابة جديدة بكورونا في السودان

الخرطوم - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة السودانية، تسجيل 128 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و14 حالة وفاة، منها في ولاية الخرطوم، فيما تم شفاء 140 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان مساء اليوم السبت، عن التقرير الوبائي ليوم الخميس، أن الحالات الجديدة سُجلت منها 66 إصابة في الخرطوم، والإصابات الأخرى في 9 ولايات، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لعدد 308 عينات، سُجلت من بينها تلك الحالات.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 7 آلاف و7 حالات، بينها 447 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى ألفين و556 شخصا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

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