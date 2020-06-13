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اعتبارا من الغد.. الجزائر تخفف إجراءات حظر التجوال المفروض بسبب كورونا

10:00 م السبت 13 يونيو 2020
اعتبارا من الغد.. الجزائر تخفف إجراءات حظر التجوال المفروض بسبب كورونا

فيروس كورونا

الجزائر - (أ ش أ):

قررت الحكومة الجزائرية تخفيف إجراءات الحجر الصحي وحظر التجوال المفروض بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث رفعت الحجر الصحي كليا عن 19 ولاية، فيما قلصت مواعيد حظر التجوال في 29 ولاية أخرى اعتبارا من الغد.

وبحسب بيان لرئاسة الحكومة الجزائرية صادر اليوم السبت، فقد تم تخفيف ساعات حظر التجوال لتصبح من 8 مساء حتى 5 فجرا يوميا في 29 ولاية من الولايات الـ48، وهي الجزائر العاصمة والبليدة وأدرار والشلف والأغواط وأم البواقي وباتنة وبجاية وبسكرة وبشار والبويرة وتبسة والجلفة وسطيف وسيدي بلعباس وقسنطينة وعنابة والمدية والمسيلة ومعسكر وورقلة ووهران وبرج بوعريريج وبومرداس وتيسمسيلت والوادي وخنشلة وسوق أهراس وغليزان.

كما قررت الحكومة الجزائرية رفع الحجر الصحي تماما عن 19 ولاية هي تمنراست وتندوف وإليزي وسعيدة وغرداية والنعامة والبيض وتلمسان وعين تموشنت وتيارت ومستغانم وجيجل وتيبازة وسكيكدة وقالمة والطارف وتيزي وزو وعين الدفلى وميلة.

وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم غد الأحد.

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