مظاهرات في مدن ألمانية ضد العنصرية

شتوتجارت - (د ب أ)

تظاهر اليوم السبت، حوالي 2000 شخص في شتوتجارت جنوب غربي ألمانيا ضد العنصرية، منادين بتعايش يتسم باحترام الآخر.

نظمت المظاهرة على خلفية مقتل الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد على يد أحد رجال الشرطة الأمريكية خلال عملية وحشية قامت بها نهاية مايو الماضي.

وذكرت متحدثة سوداء في الرابعة والعشرين من العمر خلال المظاهرة التي أقيمت بساحة كانستاتر فازن قائلة إنها ولدت في ألمانيا لكنها يجب أن تثبت ذلك مرارا وتكرارا أمام الآخرين.

وطالب كثير من المتحدثين أيضا باحترام الآخرين والعدل معهم.

وقال متحدث باسم منظمي المظاهرة إنها مرت بسلام.

وذكر متحدث آخر باسم الشرطة أن منظمي المظاهرة طالبوا المشاركين فيها مرارا بالتزام التباعد المطلوب وفقا لتعليمات السلطات لتحاشي الإصابة بعدوى كورونا.

ونظمت مظاهرات مماثلة ضد العنصرية في كل من لوبيك وهامبورج، حيث تجمع في لوبيك شمال شرقي البلاد أكثر من 500 شخص وتجمع في هامبورج حوالي 250 شخصا، وكان منظمو مظاهرة هامبورج أبلغوا السلطات بمشاركة 750 شخصا.

وقالت الشرطة إن مظاهرة أخرى في هامبورج ألغيت قبل بدايتها بوقت قصير.

كان الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد 46 عاما قتل يوم 25 مايو الماضي في مدينة مينيابوليس الأمريكية خلال عملية وحشية للشرطة ، حيث ضغط أحد رجالها البيض على عنق فلويد بركبته لمدة تسع دقائق حتى فقد القدرة على التنفس رغم مناشدته إياه بتركه.