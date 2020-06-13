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الرئيس البرازيلي: أثق في ابتعاد القوات المسلحة عن السياسة

09:32 م السبت 13 يونيو 2020
الرئيس البرازيلي: أثق في ابتعاد القوات المسلحة عن السياسة

جايير بولسونارو

برازيليا - (د ب أ)

قال الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، إنه يثق في ابتعاد القوات المسلحة ببلاده عن السياسة، وذلك بعد أن أصدر قاض بالمحكمة العليا حكما بشأن دور دستوري للجيش، بناء على طلب من حزب معارض.

وكان السبب فى قيام حزب العمل الديمقراطي بتقديم ذلك الطلب هو الاحتجاجات المناهضة للعنصرية في البرازيل وما يصفه معارضو بولسونارو بـ "ميوله الاستبدادية" حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

ورد القاضي لويز فوكس بإصدار أمر قضائي أولي، أمس الجمعة، جاء فيه أن "القوات المسلحة هي مؤسسة للدولة البرازيلية وليس حكومة اليوم".

وذكر بولسونارو في بيان نقلته وسائل الإعلام عن مكتبه: "القوات المسلحة البرازيلية لا تتبع أوامر سخيفة مثل الاستيلاء على السلطة، كما أنها لا تقبل محاولات الاستيلاء على السلطة من جانب فرع آخر في الجمهورية، بما يتعارض مع القانون أو بسبب حكم سياسي".

رئيس البرازيل جايير بولسونارو الجيش والسياسة

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