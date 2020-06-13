جونسون يندد بأعمال "البلطجة العنصرية" في احتجاجات لندن

وكالات:

ندد رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون بالاشتباكات بين محتجين مناهضين للعنصرية ومتظاهرين من اليمين المتطرف والشرطة اليوم السبت قائلا إن أعمال العنف خربت المسيرات.

وكتب جونسون على تويتر "أعمال البلطجة العنصرية لا مكان لها في شوارعنا. أي أحد يهاجم الشرطة سيواجه بقوة القانون إلى أبعد مدى".

هاجم متظاهرون في لندن رجال الشرطة بإلقاء الزجاجات عليهم، حيث تجمع المئات رغم التحذيرات لتجنب الاحتجاجات.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إنه قد تجمع عدد من المنظمات في وسط لندن مدعية أنها كانت تحمى التماثيل من النشطاء المناهضين للعنصرية.

ووصفت وزيرة الداخلية بريتي باتيل العنف تجاه ضباط الشرطة بأنه "بلطجة غير مقبولة على الإطلاق"، وسط انتشار المظاهرات المناهضة للعنصرية في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

يذكر أن الشرطة البريطانية فرضت قيودًا على عدة مجموعات تنوي الاحتجاج بعد مشاهد عنيفة في نهاية الأسبوع الماضي. وقالت جماعات مختلفة من مختلف أنحاء البلاد إنهم قدموا إلى لندن لحماية رموز التاريخ البريطاني.