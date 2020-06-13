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إصابة ثلاثة من حراس نتنياهو بفيروس كورونا

09:16 م السبت 13 يونيو 2020
إصابة ثلاثة من حراس نتنياهو بفيروس كورونا

بنيامين نتنياهو

وكالات:

أعلنت سلطات دولة الاحتلال الإسرائيلي، السبت إصابة ثلاثة من حراس الأمن في المنزل الرسمي لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وموظف آخر في الرئاسة، بفيروس كورونا المستجد.

وذكر مسؤولين بدولة الاحتلال في بيان، نقلته وكالة سبوتنيك الروسية أنه "كجزء من الاختبارات الروتينية لاكتشاف كورونا، أُخضع نتنياهو قبل أيام قليلة لفحص طبي، وكانت نتيجة الفحص طبيعية (سلبية)".

وأضافت "كجزء من الفحوصات، تبين إصابة ثلاثة من حراس الأمن، المسؤولين عن المحافظة على محيط منزل رئيس الحكومة الرسمي بفيروس كورونا. وتم إجراء فحص وبائي واختبارات، لجميع أفراد الأمن في المنطقة، وتبين أنهم في وضع جيد".

ووفقا للبيان "هؤلاء الحراس موجودون في مراكز الحراسة ونقاط التفتيش خارج المنزل، ولا يدخلون إليه، فإنه لم يُطلب من نتنياهو الخضوع لأي قيود جراء ذلك".

وبلغ حتى مساء يوم أمس عدد مرضى فيروس كورونا في دولة الاحتلال 18795 بينهم 300 حالة وفاة.

بنيامين نتنياهو فيروس كورونا كوفيد 19 إسرائيل

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