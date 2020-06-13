المركز الوطني لمكافحة الأمراض يتعرف على النوع الجيني لفيروس كورونا في ليبيا

(د ب أ)

أعلنت الغرفة المركزية لمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ببلدية سبها الليبية، عن وفاة شخصين مصابين بالفيروس، اليوم السبت، بمركز العزل في المدينة.

ودعت اللجنة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" سكان المدينة إلى ضرورة الالتزام بالاحتياطات اللازمة والتباعد الاجتماعي حفاظاً على السلامة.

وشهد الأسبوعان الماضيان زيادة نسبية في أعداد المصابين بفيروس كورونا في عموم ليبيا وفي سبها (عاصمة الجنوب الليبي) على وجه الخصوص.

ووصلت الحالات المسجلة من المصابين بالفيروس في عموم ليبيا إلى 409 حالات ، من ضمنهم 59 حالة تماثلت للشفاء،و 8 وفيات.

من جهته، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في طرابلس اليوم عن التعرف على النوع الجيني لفيروس كورونا في ليبيا.

وقال المركز عبر صفحته بموقع فيسبوك: "جاء هذا بعد دراسة أجريت على عدد من العينات الموجبة التي تم تجميعها من مختلف أنحاء البلاد".

وبحسب الدراسة الذي أجراها المختبر المرجعي لصحة المجتمع التابع للمركز بالتعاون مع قسم الكيمياء الحيوية بكلية الطب البشري بجامعة طرابلس، فإن 75 بالمئة من العينات تنتمي إلى النوع الجيني (A) لفيروس كورونا، فيما تنتمي 25 بالمئة من العينات إلى النوع (B) للفيروس.