تعليق عمل السفارة اليمنية في السعودية بعد إصابة عدد من موظفيها بكورونا

وكالات:

أعلنت السفارة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، اليوم السبت، تعليق العمل فيها، إلى أجل غير مسمى، بعد تسجيل إصابات في صفوف موظفيها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقالت السفارة في تغريدة على حسابها على "تويتر"، اليوم السبت إنها "ستعلق العمل فيها اعتبارا من غد الأحد 14/6/2020 إلى أجل غير مسمى وذلك نتيجة لظهور عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19)".

وتمثل الجالية اليمنية في السعودية غالبية المغتربين اليمنيين على مستوى العالم، حيث يبلغ عدد المغتربين فيها نحو مليونين يمثلون 20 % أو أكثر من عدد المقيمين الوافدين في المملكة.