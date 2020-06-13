زلزال بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر يضرب جنوب اليابان
طوكيو - (أ ش أ):
ضرب زلزال بلغت قوته إلى 6.3 درجات على مقياس ريختر مياه المحيط الهادئ جنوب اليابان اليوم السبت، دون وجود خطر وقوع تسونامي.
وذكرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن الزلزال وقع قرب جزيرة أمامي جنوب البلاد، موضحة أن مصدره على عمق نحو 160 كيلومترا في المحيط.
وأشارت الهيئة إلى أن القوة القصوى للهزات الأرضية وصلت إلى مستوى 4 درجات بالمقياس الياباني المكون، ما يعادل نحو 6.3 درجة بمقياس ريختر، مضيفة "إن الزلزال لم يسفر عن خطر وقوع تسونامي، أو إصابات أو أضرار مادية".
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