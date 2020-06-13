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المسماري يعلن إعادة تشكيل غرف العمليات الرئيسية للجيش الليبي

07:31 م السبت 13 يونيو 2020
المسماري يعلن إعادة تشكيل غرف العمليات الرئيسية للجيش الليبي

اللواء أحمد المسماري

وكالات

أعلن الجيش الوطني الليبي، اليوم السبت، قرارا إعادة تشكيل غرفة العمليات الرئيسية للجيش، للتفاعل مع المعركة ومتغيراتها.

وقال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي، إن عمليات الجيش تهدف لمحاربة الإرهاب والمرتزقة الذين تدفع بهم تركيا.

وتابع المسماري، أنه من أجل المدنين غادرت قوات الجيش الليبي المدن لقتال الأعداء في أرض مفتوحة.

وأكد أن تركيا تتدخل في ليبيا لدعم أعداء الوطن والسلام والأمن، وللسيطرة على مقدرات وثروات ليبيا.

أحمد المسماري الجيش الوطني الليبي ليبيا الإرهاب

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