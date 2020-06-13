المسماري يعلن إعادة تشكيل غرف العمليات الرئيسية للجيش الليبي
وكالات
أعلن الجيش الوطني الليبي، اليوم السبت، قرارا إعادة تشكيل غرفة العمليات الرئيسية للجيش، للتفاعل مع المعركة ومتغيراتها.
وقال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي، إن عمليات الجيش تهدف لمحاربة الإرهاب والمرتزقة الذين تدفع بهم تركيا.
وتابع المسماري، أنه من أجل المدنين غادرت قوات الجيش الليبي المدن لقتال الأعداء في أرض مفتوحة.
وأكد أن تركيا تتدخل في ليبيا لدعم أعداء الوطن والسلام والأمن، وللسيطرة على مقدرات وثروات ليبيا.
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