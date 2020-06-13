مقتل وإصابة ١٢٧ شحصا في انفجار شاحنة صهريج لنقل الوقود في الصين

بكين - (د ب أ)

لقي عشرة أشخاص حتفهم وأصيب 117 آخرين جراء انفجار شاحنة صهريج لنقل الوقود في إقليم تشجيانج شرقي الصين، اليوم السبت.

وانحرفت الشاحنة عن الطريق السريع بين شينيانج وهايكو، واصطدمت بمنازل ومصنع قرب قرية ليانجشان، حسبما أفادت تقارير إعلامية محلية.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية الرسمية (شينخوا) أن رجال الإطفاء وعمال الإنقاذ ما زالوا يبحثون وسط الأنقاض عن ناجين.