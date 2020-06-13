جونسون: تشرشل كان بطلاً وتدنيس تمثاله "سخيف ومخزي" ولا يمكننا تلفيق تاريخ مختلف لبريطانيا

لندن- (بي بي سي):

أدان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الجمعة، محاولة الهجوم على تمثال رئيس الحكومة الأسبق، ونستون تشرشل، بالقول إنها "سخيفة ومخزية".

وفي تغريدة على موقع تويتر، علّق جونسون على تدنيس المحتجين في مظاهرات "حياة السود مهمة" تمثال تشرشل، بكتابة عبارة "كان عنصرياً"، بالقول: "أجل.. كان تشرشل يعبر في بعض الأحيان عن آراء كانت ولا تزال غير مقبولة لدينا اليوم، ولكنه كان بطلا ويستحق نصبه التذكاري تماما، ولا يمكننا الآن تحرير ماضينا أو الرقابة عليه، لا يمكننا التظاهر بأننا نمتلك تاريخا مختلفا".

وأضاف جونسون أن "تمثال تشرشل هو تذكير دائم بإنجازه في إنقاذ هذا البلد، وكل أوروبا، من استبداد فاشي وعنصري".

وختم جونسون تغريداته المتتابعة بالتأكيد على أن "بريطانيا قطعت شوطا كبيرا في مواجهة التمييز العنصري، وأن الحرب ضد هذه العنصرية قائمة ومستمرة"، داعيا البريطانيين إلى تجنب الاحتجاجات المزمعة نهاية الأسبوع، وواصفاً إياها بأنها "اختطفها العنف والتشدد".

وشهدت بريطانيا، خلال الأيام الماضية، تظاهرات ضد العنصرية، تتضامن مع نظيرتها التي اندلعت في الولايات المتحدة، للتنديد بالعنصرية في نظام العدالة الجنائية، في أعقاب مقتل جورج فلويد، وهو مواطن أسود قُتل بعدما جثا شرطي أبيض على عنقه، لعدة دقائق، لدى اعتقاله.

ويلقي المتظاهرون باللائمة على تشرشل، الذي كان رئيس الحكومة البريطانية خلال الحرب العالمية الثانية، في رؤي عنصرية، وسياسات أدت إلى وفاة الملايين أثناء المجاعة في ولاية البنغال الهندية عام 1943.