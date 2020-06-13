إيطاليا: ملايين الجرعات من "لقاح كورونا" قد تُتاح نهاية العام

وكالات:

قال وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانتسا، السبت، إن بلاده وألمانيا وفرنسا وهولندا، وقعت عقدا مع شركة "أسترا زينيكا" للأدوية، للحصول على لقاح واقٍ من فيروس كورونا المستجد المُسبب لمرض "كوفيد 19".

وأعلن الوزير الإيطالي في منشور عبر فيسبوك، أن العقد ينص الحصول على 400 مليون جرعة من اللقاح الذي جرى تطويره مع جامعة أكسفورد البريطانية، ووصلت تجاربه إلى مرحلة متقدمة بالفعل، ومن المتوقع الانتهاء منها في الخريف القادم.

وأضاف روبرتو أن الدفعة الأولى من الجرعات ستكون متاحة بحلول نهاية العام، بحسب رويترز.

وأمس الجمعة، تلقت المفوضية الأوروبية تفويضًا من حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للتفاوض على عمليات شراء مسبقة للقاحات واعدة للوقاية من الفيروس، وفقا لما ذكرة كبير مسؤولي الصحة في التكتل، لكن لم يتضح إن كانت هناك أموال كافية لذلك.