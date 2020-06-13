كورونا في العالم: 7.65 مليون إصابة و425 ألفا و888 وفاة
03:56 م السبت 13 يونيو 2020
عواصم العالم- (د ب أ):
بلغ عدد الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا (كوفيد-19) في العالم 765,3615 حتى الساعة 07:01 بالتوقيت العالمي، بحسب البيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز .
وأسفر فيروس كوفيد-19 عن وفاة 425,888 شخصا حول العالم.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
41303
عدد المصابين
-
11108
عدد المتعافين
-
1422
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
7477428
عدد المصابين
-
3791875
عدد المتعافين
-
419373
عدد الوفيات
إعلان