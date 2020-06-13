كورونا في العالم: 7.65 مليون إصابة و425 ألفا و888 وفاة

عواصم العالم- (د ب أ):

بلغ عدد الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا (كوفيد-19) في العالم 765,3615 حتى الساعة 07:01 بالتوقيت العالمي، بحسب البيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز .

وأسفر فيروس كوفيد-19 عن وفاة 425,888 شخصا حول العالم.