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كورونا في العالم: 7.65 مليون إصابة و425 ألفا و888 وفاة

03:56 م السبت 13 يونيو 2020
كورونا في العالم: 7.65 مليون إصابة و425 ألفا و888 وفاة

7.65 مليون إصابة و425 ألفا و888 وفاة

عواصم العالم- (د ب أ):
بلغ عدد الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا (كوفيد-19) في العالم 765,3615 حتى الساعة 07:01 بالتوقيت العالمي، بحسب البيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز .
وأسفر فيروس كوفيد-19 عن وفاة 425,888 شخصا حول العالم.

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