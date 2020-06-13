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إصابات كورونا في هولندا تقترب من 50 ألف حالة

03:40 م السبت 13 يونيو 2020
إصابات كورونا في هولندا تقترب من 50 ألف حالة

إصابات كورونا في هولندا تقترب من 50 ألف حالة

امستردام- (د ب ا):

ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) في هولندا إلى 48,668 حالة، بينما بلغ عدد الوفيات 6072 حالة حتى الساعة السابعة والنصف بتوقيت امستردام، وفق البيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز.

وتعافي من المرض 181 مصابا ،بحسب البيانات .

كانت هولندا قد سجلت أول حالة إصابة بكورونا قبل 15 أسبوعا.

هولندا فيروس كورونا

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