إصابات كورونا في هولندا تقترب من 50 ألف حالة
03:40 م السبت 13 يونيو 2020
امستردام- (د ب ا):
ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) في هولندا إلى 48,668 حالة، بينما بلغ عدد الوفيات 6072 حالة حتى الساعة السابعة والنصف بتوقيت امستردام، وفق البيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز.
وتعافي من المرض 181 مصابا ،بحسب البيانات .
كانت هولندا قد سجلت أول حالة إصابة بكورونا قبل 15 أسبوعا.
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