إصابات كورونا في هولندا تقترب من 50 ألف حالة

امستردام- (د ب ا):

ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) في هولندا إلى 48,668 حالة، بينما بلغ عدد الوفيات 6072 حالة حتى الساعة السابعة والنصف بتوقيت امستردام، وفق البيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز.

وتعافي من المرض 181 مصابا ،بحسب البيانات .

كانت هولندا قد سجلت أول حالة إصابة بكورونا قبل 15 أسبوعا.