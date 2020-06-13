فرنسا: إصابات كورونا تقارب 194 ألفا والوفيات تلامس 30 ألفا
باريس- (د ب أ):
وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في فرنسا إلى 193 ألف و886 حالة حتى صباح السبت، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.
وحسب هذه البيانات، وصل عدد حالات الوفيات إلى 29 ألف و377 حالة، فيما بلغ عدد المتعافين 72 ألف و695 حالة.
ومر على الإعلان عن أول حالة بفيروس كورونا في فرنسا حتى الآن قرابة عشرين أسبوعا.
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