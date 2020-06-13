كورونا في سويسرا: الإصابات31 ألفا و63 والوفيات 1938

واشنطن/زيورخ- (د ب أ):

بلغ عدد الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا (كوفيد-19) في سويسرا 31063 حتى الساعة 07:30 صباحا بتوقيت زيورخ، بحسب البيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات بلغ 1938 بينما تعافى 28,800 من كوفيد-19 .

ومضى نحو 15 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في سويسرا.