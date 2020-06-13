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كورونا في بريطانيا: أكثر من 294 أل إصابة والوفيات تتخطى 41 ألفا

03:17 م السبت 13 يونيو 2020
كورونا في بريطانيا: أكثر من 294 أل إصابة والوفيات تتخطى 41 ألفا

السلطات الصحية في بريطانيا

لندن- (د ب أ):

وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم (بتوقيت لندن) إلى 294 ألفا و402 حالة إصابة، بحسب إحصاء لجامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية ووكالة "بلومبرج" للأنباء.

ووفقا للبيانات، بلغ عدد الوفيات إلى 41 ألفا و566 حالة.

يُذكر أنه مر حوالي 19 أسبوعا منذ تسجيل بريطانيا أول إصابة بالفيروس.

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