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أندونيسيا تسجل 1014 إصابة جديدة بكورونا و43 وفاة

03:06 م السبت 13 يونيو 2020
أندونيسيا تسجل 1014 إصابة جديدة بكورونا و43 وفاة

أندونيسيا تسجل 1014 إصابة جديدة بكورونا

جاكرتا- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الأندونيسية اليوم السبت عن تسجيل 1014 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و43 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس.

وقال مدير عام مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالوزارة - خلال مؤتمر صحفي - أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة على مستوى البلاد ارتفع إلى 37 ألفا و420 إصابة، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 2091 حالة وفاة، بحسب ما نقلته صحيفة "جاكرتا بوست" الأندونيسية.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين تعافوا من الفيروس ارتفع إلى 13 آلفا و776 شخصا.

وسجلت العاصمة جاكرتا 121 حالة إصابة مؤكدة جديدة، ليصل العدد الإجمالي إلى 8 آلاف و861 إصابة، فيما تم تسجيل 176 إصابة في مقاطعة جاوة الشرقية، و125 إصابة في مقاطعة سولاوسي الجنوبية، و123 إصابة في مقاطعة كاليمنتان الجنوبية، و94 إصابة في مقاطعة سومطرة الشمالية، و74 إصابة في مقاطعة بنتن.

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