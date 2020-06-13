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كورونا في الهند: الإصابات تتزايد يوما بعد يوم

02:57 م السبت 13 يونيو 2020
كورونا في الهند: الإصابات تتزايد يوما بعد يوم

الهند

وكالات:

سجلت الهند ارتفاعا قياسيا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، بلغ 11458 مصابا، كما سجلت 386 حالة وفاة.

ووفقا للبيانات الرسمية ارتفعت حصيلة المصابين بالفيروس إلى 308993، وبلغ عدد الوفيات منذ بدء تفشي الفيروس 8884 حالة وفاة.

وقالت وزارة الصحة، صباح اليوم السبت، إن 145779 مريضا يتلقون حاليا العلاج في المستشفيات، مضيفة أن 154330 شخصا آخر تماثل للشفاء.

وبدأت السلطات الهندية، هذا الأسبوع، المرحلة الأولى من الخروج من وضع العزل الصارم، حيث سمحت في أغلب مناطق البلاد، وبعد أكثر من شهرين من فرض قيود صحية، بفتح مراكز التسوق والمعابد والأماكن الدينية، فضلا عن المطاعم والفنادق، مع الحفاظ على بعض القيود.

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