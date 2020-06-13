تركيا: لا إصابات بكورونا في مناطق عملياتنا بشمالي سوريا

وكالات:

أعلنت أنقرة، اليوم السبت، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الأراضي الخاضعة لسيطرتها في منطقتي إدلب وعفرين بشمالي سوريا لا تزال عند مستوى الصفر، حسبما نقلت وكالة الأناضول الإخبارية.

وأكدت سلطات ولاية هطاي بجنوب تركيا أمس الجمعة، في بيان آخر عن مستجدات تفشي الفيروس التاجي في الولاية ومناطق العمليات العسكرية التركية في سوريا، عدم رصد إصابات بالعدوى بين المدنيين والعسكريين أو الشرطة في إدلب وعفرين.

وسجلت في ولاية هطاي حتى الآن 320 إصابة مؤكدة بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19".