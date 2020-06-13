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أفغانستان تسجل 5 حالات وفاة و556 إصابة جديدة بكورونا

12:13 م السبت 13 يونيو 2020
أفغانستان تسجل 5 حالات وفاة و556 إصابة جديدة بكورونا

فيروس كورونا في أفغانستان

كابول- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الأفغانية، اليوم السبت، تسجيل ٥٥٦ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى ٢٤١٠١ حالة.

وذكرت الوزارة - وفقا لقناة "طلوع" الأفغانية - أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس ارتفعت إلى ٤٥١ حالة، عقب تسجيل خمس حالات وفاة جديدة.

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