أفغانستان تسجل 5 حالات وفاة و556 إصابة جديدة بكورونا
12:13 م السبت 13 يونيو 2020
كابول- (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة الأفغانية، اليوم السبت، تسجيل ٥٥٦ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى ٢٤١٠١ حالة.
وذكرت الوزارة - وفقا لقناة "طلوع" الأفغانية - أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس ارتفعت إلى ٤٥١ حالة، عقب تسجيل خمس حالات وفاة جديدة.
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