أفغانستان تسجل 5 حالات وفاة و556 إصابة جديدة بكورونا

كابول- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الأفغانية، اليوم السبت، تسجيل ٥٥٦ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى ٢٤١٠١ حالة.

وذكرت الوزارة - وفقا لقناة "طلوع" الأفغانية - أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس ارتفعت إلى ٤٥١ حالة، عقب تسجيل خمس حالات وفاة جديدة.