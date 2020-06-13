الصحة العمانية: 1006 حالات إصابة جديدة بكورونا وتعافي 7530
مسقط- (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم السبت، تسجيل 1006 إصابات جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد - ١٩)، منها 435 لعمانيين، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 22077 ، بالإضافة إلى 99 وفاة، فيما تعافت 7530 حالة.
وأشارت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية - إلى أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 3135.
هذا المحتوى من
الخبر التالى:أوكرانيا تسجل 753 إصابة جديدة بكورونا بإجمالي 30506
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
41303
عدد المصابين
-
11108
عدد المتعافين
-
1422
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
7477428
عدد المصابين
-
3791875
عدد المتعافين
-
419373
عدد الوفيات
إعلان