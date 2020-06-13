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الصحة العمانية: 1006 حالات إصابة جديدة بكورونا وتعافي 7530

12:04 م السبت 13 يونيو 2020
الصحة العمانية: 1006 حالات إصابة جديدة بكورونا وتعافي 7530

وزارة الصحة العمانية

مسقط- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم السبت، تسجيل 1006 إصابات جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد - ١٩)، منها 435 لعمانيين، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 22077 ، بالإضافة إلى 99 وفاة، فيما تعافت 7530 حالة.

وأشارت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية - إلى أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 3135.

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وزارة الصحة العمانية فيروس كورونا كوفيد 19

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