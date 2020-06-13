لبنان: إصابة 49 شخصا بينهم 6 عسكريين في احتجاجات ليلية

بيروت- (د ب أ):

كشفت غرفة عمليات جهاز الطوارئ والإغاثة الاسلامية في لبنان اليوم السبت إصابة أكثر من 49 شخصا بينهم ستة عسكريين خلال مواجهات عنيفة بين الجيش ومتظاهرين خلال احتجاجات ليلية شهدتها ساحات مدينة طرابلس بشمال البلاد.

وقالت غرفة عمليات جهاز الطوارئ والإغاثة الاسلامية، في بيان صحفي بثته "الوكالة الوطنية للاعلام"، إن الاصابات تنوعت بين الاختناق والجروح والرضوض حيث جرى نقل بعض المصابين إلى مستشفيات المدينة.

وكانت التحركات والاحتجاجات الشعبية تجددت ليل أمس الجمعة في مدينة طرابلس حيث شهدت ساحاتها مواجهات عنيفة ، حطم المحتجون خلالها واجهات المحال التجارية والمؤسسات العامة الخاصة، وأضرموا النيران ببعضها وبحاويات النفايات.

واستمرت المواجهات وعمليات الكر والفر بين المحتجين وقوات الجيش إلى بعد منتصف الليل حيث تمكنت عناصر الجيش من استعادة السيطرة والزام المحتجين بالتراجع إلى عمق الشوارع الداخلية.

ووفق الوكالة ، عمدت قوات الجيش إلى فتح معظم الطرق التي قطعها المحتجون، حيث تشهد الشوارع صباح اليوم حركة سير خفيفة، فيما فتحت معظم المحال التجارية أبوابها.

وانطلقت احتجاجات شعبية مساء الخميس وعمت مختلف المناطق اللبنانية وقطعت الطرقات بالإطارات المشتعلة احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية.